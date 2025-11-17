Ngư dân sung sướng vì bắt được cá nặng 200 kg ở Thái Lan

Một nhóm cần thủ đã bắt được một con cá da trơn nặng 200 kg trong một buổi đánh bắt tập thể ở tỉnh Khon Kaen, Thái Lan.

Năm ngư dân may mắn đã bắt thành công con cá tra khổng lồ sông Mê Kông tại Ubol Ratana ở tỉnh Khon Kaen. Trong video, những người đàn ông kéo con cá khổng lồ ra khỏi mặt nước và vận chuyển nó lên một con dốc đứng.

Trước đó, ba con cá tra khổng lồ sông Mê Kông, nặng từ 110 đến 441 pound (50 - 200 kg) cũng đã được bắt nhưng sau đó được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản Nội địa Khon Kaen thu lại để làm giống.

Ngư dân bắt được cá trê nặng 200 kg ở Thái Lan Ngư dân bắt được cá nặng 200 kg ở Thái Lan.

>> Bắt cá trê trắng trên đồng lúa chín

Bên cạnh những con cá khổng lồ thì người dân cũng bắt được một lượng lớn các loài cá khác, chủ yếu là cá tra Xiêm, cá bống bạc, cá chép bùn Xiêm và cá đầu rắn khổng lồ.

Somsak Thonghul, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản Nội địa Khon Kaen, cho biết: 'Con đập đã đóng cống để những con cá bị mắc kẹt có thể được thả trở lại sông phát triển và sinh sản trong tự nhiên. Riêng các loài quý hiếm và gần tuyệt chủng đã được thả vào ao để nghiên cứu, với mục đích phát triển các phương pháp nhân giống trước khi thả chúng trở lại tự nhiên.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà (Theo Newsflare)