Trước sự tập kích của đại bàng từ trên không, cặp ngỗng bố mẹ vẫn bình tĩnh phối hợp và thành công ngăn cản kẻ săn mồi.

Giữa không gian yên bình của hồ nước buổi sáng, một cặp ngỗng cha mẹ đang ung dung dẫn đàn con bơi lội. Ánh nắng phản chiếu trên làn nước tạo thành những gợn sóng lấp lánh, mọi thứ tưởng như thật êm ả. Bỗng từ bầu trời cao, một chiếc bóng lớn sà xuống – đó là một con đại bàng với ánh mắt sắc lạnh, đang lao thẳng vào mục tiêu bé nhỏ phía dưới.

Trong chớp mắt, cặp ngỗng cha mẹ lập tức phản ứng. Không hoảng loạn, chúng tách ra thành hai hướng, rồi cùng lúc lao lên với đôi cánh dang rộng. Sự phối hợp nhịp nhàng chẳng khác gì "song kiếm hợp bích" trong phim võ hiệp khiến đòn tấn công của đại bàng bị chặn lại.

Ngỗng bố mẹ đánh đuổi đại bàng, bảo vệ đàn con

>> Ngỗng mẹ giải cứu con khỏi móng vuốt đại bàng

Dù bất ngờ trước sự kiên cường của 'bộ đôi bảo vệ', đại bàng vẫn không bỏ cuộc. Tuy nhiên sau liên tiếp những lần tấn công thất bại nó cũng bỏ cuộc. Ngỗng cha mẹ nhanh chóng quay về bên đàn con, nhẹ nhàng đưa chúng vào vùng an toàn hơn. Cảnh tượng chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng để lại cảm giác vừa kinh ngạc vừa ấm áp.

Giữa thế giới tự nhiên, tình thương và bản năng bảo vệ của cha mẹ đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả móng vuốt và sức mạnh của những kẻ săn mồi. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc tưởng như dữ dội ấy lại khiến lòng người bỗng chùng xuống, thấy bình yên và tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi