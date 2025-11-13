Cô gái xinh đẹp chỉ định giúp chàng trai cầm hộ cái bát, ai ngờ lại rơi vào bẫy tinh vi và bị hiểu nhầm là… ăn xin giữa phố.

Video mở đầu với hình ảnh một cô gái xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu, ngồi trên ghế giữa phố đông người. Thấy một chàng trai ngồi đi ngang cần giúp đỡ, cô gái liền sẵn lòng. Không ngờ, chỉ cần một giây cầm hộ cái bát, tình thế đảo ngược 180 độ!

Mỹ nhân xinh đẹp hóa ăn mày bất đắc dĩ

>> Mỹ nhân gặp nạn vì được anh hùng giúp

Chàng trai sau khi xong việc vội bước đi, nhưng cô gái vội giữ lại và trả cái bát. Ai ngờ lúc này chàng trai lục tìm trong túi quần và cho cô vài đồng bạc. Cô gái con chưa kịp định thần thì vài người khác cũng đến góp vui khi cho tiền vào bát.

Khoảnh khắc cô gái hoảng hốt xua tay, vừa đỏ mặt vừa cười bất lực khiến ai xem cũng không nhịn nổi cười. Một hành động tử tế bỗng biến thành pha chơi khăm cực đỉnh khiến 'nạn nhân' chỉ biết kêu trời.

Mộc Trà