Trong chưa đầy một phút của anh chàng bán hàng khiến người xem vừa đói bụng vừa trầm trồ vì quá chuyên nghiệp.

Nhắc đến ẩm thực đường phố Thái Lan là nhắc đến sự sôi động, hấp dẫn và cực kỳ bắt mắt. Video này ghi lại khoảnh khắc một thanh niên nướng tôm càng với tốc độ khiến ai xem cũng phải há hốc mồm. Những con tôm càng to, đỏ au được đưa lên bếp than rực lửa. Chỉ vài thao tác nhanh gọn, anh chàng đã lật tôm, canh lửa cực chuẩn. Điều ấn tượng nhất là toàn bộ quá trình chưa tới một phút.

Tôm chín đều, vỏ bóng, thịt săn chắc trông vô cùng ngon mắt. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm như lan ra khỏi màn hình.

Màn nướng tôm càng 'thần tốc' trên phố Thái Lan

Người xem không chỉ bị cuốn hút bởi món ăn mà còn bởi kỹ năng thuần thục của người nướng. Đây chính là lý do vì sao đồ ăn đường phố Thái Lan luôn đông khách. Xem đến đâu là thấy đói đến đó. Một video ngắn nhưng đủ khiến bạn phải nuốt nước bọt liên tục. Ai mê ẩm thực chắc chắn không nên bỏ lỡ màn nướng tôm "thần tốc" này.

