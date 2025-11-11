Làng chài reo hò vì bắt được cá mú khổng lồ.

Con cá mú khổng lồ mắc câu khiến cho làng chài vốn yên bình bỗng tràn đầy tiếng cười nói rộn ràng của ngư dân.

Một nhóm ngư dân đang câu cá trên bờ biển bằng mồi là cá sống ở khu vực cửa sông Tapormai, thành phố Timika (Indonesia) bất ngờ phấn khích khi dây câu kéo mạnh. Sau khi hợp sức họ đã đưa được con cá mú khổng lồ lên bờ trong tiếng reo hò và cổ vũ của rất nhiều người xung quanh.

Một người dân tên Yully cho biết: 'Con cá mú khổng lồ này có lẽ nặng hơn 80 kg. Mọi người rất vui mừng, và thịt cá sẽ được chia cho dân làng'. Được biết, không phải 1 mà có đến 2 con cá mú khổng lồ như thế cắn câu trong ngày hôm đó.

Cá mú khổng lồ là một trong những loài cá sống ở rạn san hô lớn nhất thế giới, nổi tiếng với kích thước khổng lồ và thân hình vạm vỡ. Cá mú có thể nặng hàng trăm kg và được đánh giá cao cả về nguồn thức ăn lẫn hoạt động câu cá thể thao. Chúng được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường được phát hiện xung quanh các rạn san hô và cửa sông.

