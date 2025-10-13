Khỉ biến hai con hổ thành trò cười

Hai chúa sơn lâm đang nằm hóng gió bỗng hóa thành… trò tiêu khiển bất đắc dĩ của 'Tôn Ngộ Không'.

Giữa trưa nắng, hai chú hổ đang nằm nghỉ, ánh mắt lim dim như đang tận hưởng gió mát rừng già. Nhưng từ đâu, con khỉ nghịch ngợm xuất hiện, đu đưa trên cành cây rồi bắt đầu biểu diễn những pha trêu chọc cực kỳ lém lỉnh.

Khỉ tinh quái, biến hai con hổ thành trò cười

Khi bị khỉ liên tục trêu ngươi, hai con hổ tỏ rõ sự tức giận, dù cố gắng rình rập và chờ thời cơ vồ mồi, chúng vẫn hoàn toàn bất lực trước sự lanh lợi của chú khỉ nhỏ bé. Một khoảnh khắc vừa hài hước, vừa dễ thương – đủ để bạn bật cười xua tan mọi căng thẳng trong ngày!

