Cô gái chỉ đơn giản ghé tiệm chọn đàn tranh, nào ngờ gặp ngay ông chủ “cao thủ ẩn mình”, vừa đánh đàn vừa tư vấn đầy thuyết phục.

Cô gái đi mua đàn lần này đúng chất "đi mua một mà được mười" luôn! Vừa tư vấn vừa trổ tài, ông chủ đánh đàn một cái là khách nữ đứng hình, nổi da gà rần rần. Âm thanh trong trẻo, nhịp điệu điêu luyện, nghe xong chỉ muốn... mua thêm cả dàn nhạc đem về.

khách nữ 'nổi da gà' vì chủ tiệm đánh đàn tranh quá hay

Cảnh tượng giống như đi test xe máy mà được chủ hãng biểu diễn stunt chuyên nghiệp vậy. Chẳng cần quảng cáo hoa mỹ, chỉ vài phút thực chiến là quá đủ để thấy niềm đam mê và kỹ năng thượng thừa. Một màn tư vấn mà như show âm nhạc mini miễn phí ngay trong cửa tiệm.

Khách thì hạnh phúc vì được tận tai tận mắt chứng kiến, còn người xem video thì chỉ biết comment: "Ước gì mình cũng được tư vấn kiểu này!". Thế mới thấy, đi mua đàn mà gặp chủ tiệm như vậy thì không chỉ "nổi da gà", mà còn "nổi luôn ý định rinh đàn về ngay lập tức" nữa cơ!

