Giữa lòng đại dương xanh thẳm, một cảnh tượng hiếm thấy đã diễn ra: hai con bạch tuộc “bắt tay” nhau như những người bạn lâu ngày hội ngộ.

Đôi xúc tu vươn ra, quấn lấy nhau đầy lịch thiệp, chẳng khác gì cái bắt tay xã giao giữa hai quý ông. Khoảnh khắc ấy khiến người xem vừa bất ngờ vừa bật cười, bởi ít ai ngờ dưới biển cũng có "nghi thức ngoại giao" thú vị đến vậy. Một con như đang nghiêm túc, con kia lại có vẻ hơi lóng ngóng, tạo nên khung cảnh vô cùng đáng yêu.

Hai con bạch tuộc 'bắt tay' nhau Video được quay ở ngoài khơi quốc đảo Mauritius.

Có người đùa rằng đây là màn ký kết "hòa ước dưới biển", cũng có người ví như buổi gặp gỡ bạn cũ. Dù nhìn theo cách nào, cảnh tượng này vẫn toát lên sự hồn nhiên và gần gũi, khiến ai xem cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

>> Hai đoàn chim cánh cụt chào hỏi nhau

Một video ngắn thôi, nhưng mang đến tiếng cười và cảm giác thư giãn, như thể thiên nhiên cũng biết "tấu hài" để làm chúng ta vui vẻ hơn.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi (Theo Newsflare)