Hai chàng trai Trung Quốc và Campuchia trò chuyện bằng tiếng Việt

Đoạn video ghi lại một cuộc trò chuyện thú vị bằng tiếng Việt giữa hai du học sinh Trung Quốc và Campuchia.

Ban đầu, thanh niên người Trung Quốc hỏi về tuổi và biết được người bạn kia sinh năm 1999, bằng tuổi mình. Anh ấy cũng hài hước giải thích về cách xưng hô "anh - em" và "bạn" trong tiếng Việt, khiến người xem cảm thấy gần gũi.

Sau đó, anh ấy chuyển sang chủ đề học tiếng Việt và hỏi người bạn kia đang học tiếng Việt ở đâu. Điều bất ngờ là người bạn ấy lại là người Campuchia, và anh ta đã học tiếng Việt để giao tiếp. Lúc này, thanh niên người Campuchia cũng biết người mình đang trò chuyện là người Trung Quốc, cũng sử dụng tiếng Việt.

Hai chàng trai Trung Quốc và Campuchia dùng tiếng Việt trò chuyện nhau

Đoạn video trở nên hài hước khi người phỏng vấn tự hào khoe rằng "đều là người nước ngoài biết nói tiếng Việt đấy mọi người". Anh ta nhấn mạnh rằng rất ít khi gặp được những người nước ngoài biết nói tiếng Việt và còn dùng nó để giao tiếp với nhau. Cuộc trò chuyện này đã mang đến những tiếng cười sảng khoái và cho thấy sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ thú vị.

