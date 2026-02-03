SingaporeGiữa dòng xe đông đúc, vài tài xế tốt bụng đã biến giờ cao điểm thành một khoảnh khắc vừa ấm lòng vừa… dễ thương hết nấc.

Đoạn video ghi lại cảnh một gia đình gà băng qua đường mà khiến người xem vừa cười vừa thấy tim mềm ra. Gà mẹ dẫn theo năm "cục bông biết đi" lạch bạch giữa đường lớn, trong khi các tài xế thì đồng loạt vào vai... cảnh sát giao thông bất đắc dĩ.

Giao thông 'tạm dừng' chờ đàn gà qua đường

Một chiếc xe tải nhỏ dừng lại, tay giơ cao ra hiệu, cả con đường như hiểu ý mà ngoan ngoãn đứng yên. Hai tài xế nhẹ nhàng hộ tống đàn gà, trông nghiêm túc chẳng khác gì đang bảo vệ nhân vật VIP.

Từ khoảnh khắc tưởng chừng căng thẳng, mọi thứ bỗng trở nên dễ thương lạ thường. Đúng là đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là dừng xe một chút để giúp một gia đình gà sang đường an toàn.

Hi (Theo Newflare)