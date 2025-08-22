Thay vì lặng lẽ đứng yên làm nhiệm vụ thường ngày, chiếc giá phơi đồ bỗng dưng “nổi loạn”, tự mình lăn bánh chạy như bay ra khỏi nhà.

Khoảnh khắc này vừa bất ngờ vừa hài hước, khiến ai xem cũng phải ngạc nhiên: "Ủa, sào phơi cũng biết... bỏ nhà đi bụi sao?". Cách di chuyển lạch bạch, loạng choạng của nó khiến cảnh tượng thêm phần duyên dáng.

Giá phơi đồ chạy trốn khỏi nhà

>> Camera ghi cảnh giàn phơi đồ 'đi theo' chủ nhà

Điều làm video thêm hấp dẫn chính là sự ngẫu nhiên trong đời thường: những thứ tưởng chừng vô vị lại có thể tạo nên tình huống khó quên. Đây cũng là lý do nó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Đoạn clip không chỉ đem lại tiếng cười mà còn giúp người xem cảm thấy thư giãn, nhẹ nhõm sau một ngày dài. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng niềm vui mang lại thì dư âm rất lâu.

