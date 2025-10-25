Nước ngập xung quanh mang đến vị khách không mời – một con cá chép khổng lồ bơi thẳng vào sân nhà khiến gia chủ không khỏi vui mừng.

Khi nước lũ dâng cao, nhiều ngôi nhà trở thành 'bến sông tạm thời', nhưng đó cũng là nơi lộc trời thường tìm đến nghỉ chân. Gia chủ đang lúi húi dọn nước thì giật mình thấy vị khách lạ tung tăng dạo chơi giữa sân nhà. Không bỏ lỡ cơ hội, gia chủ liền thể hiện sự hiếu khách khi nhẹ nhàng tiếp cận và tóm gọn chú cá trong niềm vui sướng tột độ.

Gia chủ mừng rỡ vì cá chép đột nhập sân nhà Gia chủ mừng rỡ vì cá chép đột nhập sân nhà. Video: Facebook

Cảnh tượng vừa vui nhộn, vừa khiến người xem bật cười vì cá tự tìm đến tay người. Có người bình luận đùa: 'Mùa ngập vốn vất vả, nhưng những khoảnh khắc như thế lại khiến cuộc sống trở nên thú vị và đầy niềm vui'. Một câu chuyện nhỏ giữa đời thường – nơi may mắn và nụ cười cùng bơi về sân nhà.

Mộc Trà