Gà trống đại chiến trên phố

Chẳng cần trọng tài, chẳng cần khán đài, hai chú gà trống vẫn vô tư mở võ đài ngay giữa đường, buộc xe cộ phải nhường chỗ.

Không hiểu có mâu thuẫn từ bao giờ mà hai con gà trống bỗng lao ra giữa đường đánh nhau cực kỳ sung sức. Cả hai xem mặt đường như võ đài chuyên nghiệp, mặc kệ xe cộ qua lại. Các phương tiện đang đi đành giảm ga, né sang một bên để tránh làm gián đoạn "trận chung kết".

'Thần kê' đại chiến trên phố

Trận đấu không trọng tài nhưng lại có rất nhiều khán giả bất đắc dĩ. Mỗi cú lao vào là mỗi lần người đi đường hồi hộp theo dõi. Không biết vì lãnh thổ, vì tình cảm hay vì... nhìn nhau không ưa mà căng thẳng đến vậy. Chỉ mong đánh nhanh gọn lẹ để còn trả lại con đường cho xe cộ. Còn dân mạng thì chắc chắn đã có thêm một pha giải trí cực mạnh giữa ngày.

Mộc Trà