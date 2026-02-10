Ai cũng nghĩ gà trống sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng diễn biến trận đấu lại khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Gà trống xuất hiện đầy khí thế, với lợi thế hơn hẳn về thể hình và sức mạnh. Thế nhưng chỉ sau vài pha chạm trán với gà gô, kịch bản không ai ngờ bỗng xuất hiện. Từ vị thế kẻ mạnh, gà trống bất ngờ quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Gà trống chạy thục mạng khi đại chiến gà gô

Người xem từ ngạc nhiên chuyển sang bật cười vì màn "quay xe" quá gắt. Hóa ra không phải lúc nào cơ bắp và danh tiếng cũng quyết định tất cả. Trận đại chiến không cân sức cuối cùng lại trở thành màn giải trí đúng nghĩa.

