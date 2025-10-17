Em bé giả vờ ngã như diễn viên chuyên nghiệp

Trong clip, em bé giả vờ ngã xe, rồi nhẹ nhàng nằm xuống đất, gương mặt biểu cảm như thật. Vài giây sau, em cất tiếng gọi ba tới 'giải cứu' bằng giọng đầy kịch tính. Mọi động tác, biểu cảm đều tự nhiên đến mức nhiều người đùa rằng: 'Diễn viên chuyên nghiệp cũng phải gọi bằng sư phụ!'.
Cảnh quay ngắn nhưng mang lại niềm vui lớn – không chỉ vì sự đáng yêu của em bé mà còn bởi không khí thân mật, tràn ngập tiếng cười trong gia đình. Đó là thứ niềm vui giản dị, hồn nhiên mà người lớn đôi khi quên mất giữa bộn bề cuộc sống. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ khiến trái tim người xem tan chảy vì quá dễ thương!
