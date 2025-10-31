Trong khi mẹ mệt đến mức mở mắt không nổi, thì em bé vẫn hăng hái bò quanh, khám phá không biết mệt suốt cả đêm.

Một khoảnh khắc vừa buồn cười vừa thương khiến các bà mẹ đồng cảm sâu sắc. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với bất kỳ ai từng chăm con nhỏ! Đêm khuya yên tĩnh, khi mọi người đã say giấc, thì một thiên thần nhỏ vẫn miệt mài bò quanh mẹ như đang khám phá thế giới riêng của mình. Người mẹ mệt rã rời sau một ngày dài chăm con, mắt nhắm lại nhưng vẫn cố dõi theo đứa bé.

Em bé bò quanh mẹ suốt đêm

Cảnh tượng vừa đáng yêu vừa khiến ai làm cha mẹ cũng thấu: 'Chăm con là một hành trình không có giờ nghỉ!'. Đó là những giây phút chân thật nhất, giản dị nhưng chứa đựng tình yêu và sự kiên nhẫn vô bờ của người mẹ. Ai chưa làm cha mẹ thì thấy vui, còn ai từng trải qua thì chỉ biết gật gù: 'Chuẩn quá, cảnh quen thuộc mỗi đêm đây rồi!'.

