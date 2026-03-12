Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc em bé 7 tháng tuổi bò trên giường để ôm và an ủi mẹ đang khóc khiến cộng đồng mạng xúc động.

Một đoạn video ghi lại tại Thẩm Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đang khiến nhiều người xem vừa xúc động vừa vui mừng. Trong video, người mẹ ngồi trên giường, che mặt khóc thầm. Dường như cảm nhận được tâm trạng của mẹ, em bé mới bảy tháng tuổi chậm rãi bò trên giường tiến lại gần. Sau vài cú bò còn hơi "loạng choạng", em bé đã đến được bên mẹ và tựa đầu vào như một cách an ủi rất đáng yêu. Chưa dừng lại ở đó, đôi tay nhỏ xíu còn với lên mặt mẹ như thể đang lau nước mắt. Khoảnh khắc này khiến nhiều người đùa rằng "chuyên gia tâm lý nhí" đã chính thức vào ca làm việc. Video kết thúc bằng cảnh em bé ôm chặt lấy mẹ, còn người mẹ thì vừa cười vừa ôm con vào lòng.

Em bé 7 tháng tuổi bò tới 'dỗ mẹ khóc'

Mộc Trà (Theo Newsflare)