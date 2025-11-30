Những chú trâu tinh nghịch ở Vân Nam, Trung Quốc hào hứng trượt xuống con dốc lầy lội như đang chơi công viên nước.

Những khoảnh khắc động vật dễ thương luôn khiến chúng ta thư giãn, và video này chắc chắn là một trong số đó. Ở Vân Nam, những chú trâu tinh nghịch đã tự tạo "trò chơi trượt dốc" cho riêng mình. Chúng chậm rãi tiến từ ngọn đồi nhỏ rồi bất ngờ trượt phăng xuống con dốc lầy lội. Mỗi chú trâu giữ thăng bằng điêu luyện như đã tập luyện từ lâu. Có con còn trượt một cách đầy hào hứng, tạo dáng như đang biểu diễn. Bùn đất bắn tung tóe càng làm cảnh tượng thêm hài hước.

Đàn trâu trượt dốc lầy lội siêu đỉnh

Người xem không thể nhịn cười trước sự vui vẻ và hồn nhiên của chúng. Trượt xong, cả đàn lại thong thả tìm đến bãi cỏ mới. Khoảnh khắc mộc mạc nhưng đầy sức sống này khiến ai cũng cảm thấy nhẹ lòng. Đúng là thiên nhiên luôn biết cách mang lại niềm vui bất ngờ.

