Đàn cừu bao vây hàng chục con bò bên trong

Bằng cách liên tục di chuyển, đàn cừu khiến những con bò bên trong hoa mắt chóng mặt và không thể di chuyển ra ngoài.

Một cảnh tượng bất thường đã diễn ra tại đồng cỏ Trác Phụ (Quý Châu, Trung Quốc), một đàn cừu bắt đầu vây quanh một đàn gia súc, hoàn toàn bao vây chúng và khiến những con bò không thể di chuyển.

Đàn cừu vây hàng chục con bò bên trong

Theo các nhân chứng, hành vi kỳ lạ này kéo dài khoảng năm đến sáu phút trước khi chủ của đàn cừu đến và xua chúng đi, cuối cùng đã giải thoát được những con gia súc bị mắc kẹt.

Cừu thường di chuyển lộn xộn và thất thường, nhưng một khi một con cừu đầu đàn hành động, những con còn lại thường mù quáng đi theo mà không do dự bất kể những nguy hiểm tiềm ẩn phía trước hay những lựa chọn đồng cỏ tốt hơn gần đó. Hành vi này thường được gọi là "tâm lý bầy đàn".

