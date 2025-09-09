Chưa kịp vui mừng vì phát hiện đàn cá to, các cần thủ đã phải 'chôn chân' khi hàng chục con chim bất ngờ lao xuống như tên bắn.

Một ngày đẹp trời, các cần thủ ung dung ngồi bên biển, tưởng như sắp có bữa tiệc cá tươi no nê. Nhưng bất ngờ, từ trên cao, hàng chục "kỵ sĩ bầu trời" lao xuống như tên bắn. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến lợi phẩm dưới mặt nước đã bị cướp sạch trơn.

Đàn chim từ trên trời lao xuống biển cướp sạch cá cần thủ

Những đôi mắt tròn xoe, gương mặt ngơ ngác của các cần thủ khiến khung cảnh trở nên vô cùng hài hước. Người thì chưa kịp kéo cần, người thì chỉ biết giơ tay bất lực, còn lũ chim thì hả hê "đại náo ngư trường".

>> Bắt cá trê trắng trên đồng lúa chín

Chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng này các cần thủ chắc cũng vui mừng. Thay vì được cá, điều họ nhận lại là một kỷ niệm khó quên của tự nhiên. Video này sẽ khiến bạn bật cười và nhận ra: đôi khi, thiên nhiên cũng biết trêu chọc con người theo cách thật đáng yêu.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi