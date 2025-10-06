Buổi sáng trời trong, gió mát, ruộng lúa óng ánh sương mai, cả đàn cá trê kéo nhau ra chỗ trống tắm nắng.

Không chỉ con người mới biết tận hưởng cuộc sống, mà loài cá trê cũng theo kịp 'trend sống chậm'! Khi mặt trời vừa ló rạng, hơn chục con cá trê đồng loạt ngoi lên mặt nước, chọn chỗ trống có nắng để... tắm sương, hít khí trời và thư giãn cơ thể sau một đêm dài.

Đàn cá trê 'dưỡng da', tắm nắng trên ruộng

Cảnh tượng ấy chẳng khác nào buổi spa thiên nhiên miễn phí dành cho loài cá mê nắng. Nhìn cả đàn tung tăng trông cứ như nhóm bạn đang tạo dáng selfie dưới nắng vàng.

Gió thổi, nước lấp lánh, cá ngọ nguậy vài cái như để giãn cơ, rồi từ tốn lặn xuống ruộng, trả lại khung cảnh thanh bình. Nhiều người hài hước: 'Đúng là cá trê nay biết tận hưởng cuộc sống hơn cả người'! Một video vừa đáng yêu vừa thư giãn, xem xong chỉ muốn... ra ruộng nằm tắm nắng cùng các 'anh trê' thôi!

