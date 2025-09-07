Giữa làn nước trong xanh, một cảnh tượng long trọng xuất hiện: đàn cá khổng lồ bơi thành hàng dài uốn lượn như một đoàn diễu hành.

Dẫn đầu là một con cá trắng rực rỡ, thân hình to lớn, lấp lánh như ngọc, trông chẳng khác nào Phượng Hoàng Rồng Bạch Kim oai vệ. Những "thần dân" phía sau nối đuôi nhau ngay ngắn, từng bước bơi uyển chuyển như thể đang nghe lệnh điều binh. Cả đoàn tiến lên một cách trật tự khiến người xem vừa trầm trồ vừa... phì cười, vì giống hệt một buổi duyệt binh dưới đáy nước.

Đàn cá tổ chức 'diễu binh' dưới đáy hồ Sự việc hi hữu diễn ra tại một hồ nước trong công viên ở Thái Nguyên, Sơn Tây (Trung Quốc).

Có lúc đàn cá rẽ sóng uốn mình, tạo nên những đường cong mềm mại, chẳng khác gì một màn đồng diễn nghệ thuật. Một khoảnh khắc đẹp mắt, nhưng cũng thật hài hước và thư giãn – khiến người xem chỉ muốn replay nhiều lần để tận hưởng sự thú vị mà thiên nhiên mang lại.

Hi (Theo Newsflare)