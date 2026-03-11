Sau cơn mưa lớn, hàng chục con cá rô đồng bất ngờ xuất hiện trên con đường mòn và di chuyển ngay ngắn theo hàng.

Sau cơn mưa, một khung cảnh hiếm thấy đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Trên con đường mòn nhỏ, hàng chục con cá rô đồng bất ngờ xuất hiện và di chuyển chậm rãi theo hàng khá ngay ngắn. Nhìn từ xa, nhiều người còn tưởng đó là một "đội quân tí hon" đang tổ chức diễu hành sau cơn mưa.

Đàn cá rô đồng 'diễu hành' sau mưa

Mỗi con nối đuôi nhau bò qua con đường đất ẩm, trông vừa kỷ luật vừa... rất nghiêm túc. Có người còn đùa rằng cá rô cũng biết tranh thủ "đi bộ thể dục" sau trời mưa mát mẻ. Thực tế, đây là tập tính quen thuộc của cá rô đồng khi di chuyển từ ao này sang ao khác lúc nước dâng. Tuy nhiên, việc cả đàn đi thành hàng ngay ngắn như vậy vẫn đủ khiến người xem bất ngờ. Đúng là thiên nhiên đôi khi cũng tạo ra những khoảnh khắc thú vị chẳng khác gì một màn trình diễn ngẫu hứng.

