Bằng kỹ năng trời phú, những con cá tí hon không chỉ bám chặt vách đá mà còn ngược dòng thành công trèo lên trên.

Đoạn video ghi lại một cảnh tượng thiên nhiên đầy ấn tượng về sự di cư của một loài cá (có thể là cá bống suối). Những con vật nhỏ màu nâu đỏ này có khả năng leo trèo đặc biệt. Chúng đang bám chặt và di chuyển ngược dòng nước trên một vách đá ướt để vượt qua thác nước nhỏ.

Đàn cá bống trèo lên vách đá ngược dòng suối Đàn cá bống trèo lên vách đá ngược dòng suối. Video: Facebook

Chúng có khả năng phi thường này phải chăng là nhờ vào đặc điểm sinh học độc đáo nào đó của cơ thể. Vây bụng của chúng có thể đã biến đổi thành một giác hút mạnh mẽ. Giác hút này giúp chúng bám chắc vào bề mặt đá, chống lại sức chảy của dòng nước.

Thêm vào đó, vây ngực khỏe của chúng hoạt động như những cánh tay, đẩy cơ thể tiến lên từng chút một. Mục đích chính của cuộc hành trình gian nan này là để di cư lên thượng nguồn suối. Tại đây, chúng sẽ tìm kiếm một môi trường lý tưởng với nguồn nước sạch và ít kẻ thù để sinh sản. Bạn có biết chính xác loài cá này là gì không? Tập tính và hành trình ngược dòng này có ý nghĩa gì, hãy chia sẻ thêm cho mọi người cùng biết nhé.

