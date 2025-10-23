Chú cua mất một bên càng như Dương Quá đang cưỡi trên lưng sứa – Thần Điêu của biển cả đang trên đường giải cứu Cô Long.

Giữa làn nước xanh thẳm, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện khiến ai nấy đều ngỡ mình đang lạc vào thế giới võ hiệp. Một chú cua nhỏ, ung dung cưỡi trên lưng con sứa đang lướt nhẹ như cánh chim giữa sóng nước. Nhìn cảnh ấy, người ta không khỏi nghĩ đến Dương Quá và Thần Điêu Đại Hiệp trong truyền thuyết giang hồ.

Cua cưỡi sứa hóa 'Thần điêu đại hiệp' phiên bản dưới nước

Cảnh tượng vừa hư ảo vừa buồn cười, nhưng lại toát lên vẻ hào hiệp và nghĩa tình chẳng khác gì trong tiểu thuyết Kim Dung. Xem xong, ai cũng phải thốt lên: "Giang hồ rộng lớn, đến loài cua cũng có duyên ngộ kỳ lạ!".

