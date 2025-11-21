Một đoạn video vui nhộn ghi lại hành trình chinh phục con đường bê tông siêu hẹp, chỉ rộng hơn 1 mét nhưng dài như vô tận ở miền Tây.

Nếu bạn từng nghĩ việc chạy xe máy trên đường làng là chuyện quá dễ dàng thì hãy thử một lần bước vào 'con đường kiểm tra tay lái lụa' ở miền Tây. Con đường chỉ rộng hơn 1 mét nhưng lại dài tít tắp, uốn lượn chẳng khác gì đường đua thử thách tay nghề của các tay đua. Mỗi khúc cua là một bất ngờ, mỗi đoạn uốn cong là một thử thách khiến người mới trải nghiệm không khỏi... nín thở.

Con đường kiểm tra 'tay lái lụa' ở miền tây

Trái với con đường thử thách đó là khung cảnh miền Tây sông nước bình yên cũng khiến người đi cảm thấy thư giãn đến lạ. Những hàng dừa nghiêng bóng, những con rạch nhỏ len lỏi hai bên tạo nên khung cảnh vừa mộc mạc vừa gần gũi. Video không chỉ ghi lại thử thách tay lái mà còn truyền tải tinh thần vui vẻ, chất phác của con người miền Tây.

