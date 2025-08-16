Trước hành động rất dứt khoát của cô bé nhiều người hài hước rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô bé xin bánh từ Thần Tài.

Trong lúc mọi người không để ý, một cô bé nhỏ xíu, nhanh chóng bước tới bàn Thần Tài. Cô bé khép tay trước ngực, cúi người thật cung kính, động tác thuần thục đến mức khiến ai cũng phải mỉm cười. Sau khi vái lạy, cô bé quay lại phía sau nhìn người lớn trong nhà với ý xin phép. Sau khi được chấp thuận, chẳng chần chừ, cô bé vươn tay lấy đúng một chiếc bánh – gọn gàng, dứt khoát. Nhìn cách cô bé tự tin và tự nhiên, ai cũng có thể đoán rằng đây không phải lần đầu tiên 'nghi thức' này diễn ra.

Cô bé vái lạy Thần Tài xin chiếc bánh

Khoảnh khắc ấy thật giản dị nhưng khiến lòng người bỗng nhẹ nhõm. Trong sự thành kính pha chút tinh nghịch của tuổi thơ, ai cũng thấy một chút ấm áp và niềm vui lan tỏa. Và biết đâu, với cô bé, "lễ Thần Tài xin bánh" đã trở thành một phần ký ức ngọt ngào.

