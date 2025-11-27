Một khoảnh khắc hài hước và đầy bất ngờ khi cô bé đang mải mê chơi điện thoại thì đàn bò lạc ngang nhiên… bước vào nhà.

Bạn đã bao giờ tưởng tượng đang ngồi chơi điện thoại thì có... cả đàn bò ghé thăm chưa? Cô bé trong video này chắc chắn không nghĩ ngày của mình lại rẽ sang hướng bất ngờ như vậy. Đang nằm thư thái trên sàn, cô chẳng để tâm đến thế giới xung quanh. Bỗng vài tiếng động lạ xuất hiện sau lưng, và khi cô quay lại thì... một nhóm bò con đang đứng ngay cửa! Biểu cảm ngơ ngác chuyển sang hoảng hốt của cô bé khiến ai xem cũng bật cười.

Cô bé giật mình khi đàn bò 'ghé thăm' nhà Video được ghi tại một gia đình ở tỉnh Sisaket, Thái Lan.

Sau vài giây hoàn hồn, cô bé bước ra sân và bắt đầu xua đuổi đàn bò ra ngoài. Đàn bò thì từ tốn rời đi, như thể cuộc tham quan nhỏ kết thúc tốt đẹp. Toàn bộ tình huống mang lại cảm giác dễ thương, gần gũi và đầy năng lượng tích cực. Đây chắc chắn là đoạn video khiến ai xem cũng phải mỉm cười.

Theo Newsflare