Chủ tiệm gội đầu 'khóc thét' vì đón hàng chục khách VIP

Vừa mở cửa, chủ tiệm gội đầu đã vội 'bỏ của chạy lấy người' khi bất ngờ đón hơn hàng chục vị khách từ trên núi xuống.

Một buổi sáng đẹp trời, tiệm gội đầu trong làng bất ngờ có 'khách VIP' kéo đến – không phải người, mà là cả đàn dê trên núi. Cứ tưởng đâu chúng chỉ đi ngang qua, ai ngờ lại xếp hàng ngay ngắn như đang chờ tới lượt làm đẹp. Khung cảnh vừa nghiêm túc vừa hài hước khiến ai xem cũng phải bật cười.

Hàng chục con dê kéo nhau vào tiệm gội đầu

>> Chủ quán không kịp trở tay khi khách ùa vào quán

Nhưng chờ hoài chờ mãi, chẳng thấy chủ quán đâu, đàn dê bắt đầu sốt ruột. Có chú còn quay đầu ngó nghiêng, có chú thì hí lên như 'than phiền dịch vụ. Cuối cùng, cả bầy đồng loạt bỏ đi, để lại những bãi trân châu cho chủ quán dọn gần 2 tiếng mới xong. Đúng là một pha 'bỏ khách' hiếm có trong ngành làm đẹp.

