Đàn chó tưởng dễ bắt nạt ngựa, ai ngờ bị dính cú hồi mã thương cực nhanh và chính xác khiến cả bầy chỉ biết… chạy tán loạn.

Đàn chó hiếu chiến đã vô tình chọc giận "cao thủ ẩn danh" – một chú ngựa hiền lành nhưng không dễ bị bắt nạt. Ban đầu, chúng vây quanh, sủa inh ỏi, tưởng sẽ áp đảo được đối thủ to xác. Nhưng chỉ trong tích tắc, chú ngựa tung cú "hồi mã thương" kinh điển – vừa nhanh vừa chuẩn, khiến cả đàn chó ngỡ ngàng bỏ chạy tán loạn.

Chó dữ lãnh trọn cú hồi mã thương của ngựa

Pha phản đòn đẹp mắt đến mức ai xem cũng phải thốt lên "đúng chất cao thủ giang hồ!". Nhiều người còn ví von, "ngựa này chắc từng luyện võ ở Thiếu Lâm!". Cảnh tượng vừa gay cấn, vừa hài hước, mang đậm tinh thần phim kiếm hiệp giữa đời thực. Không chỉ là trận đấu thú vị, mà còn là lời nhắc khéo: đừng trêu ai khi chưa biết họ là cao thủ! Xem xong chỉ biết cười lăn và phục tài phản xạ của "đại hiệp bốn chân" này.

