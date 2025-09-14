Tại Cầu treo Linh Vân ở Hàng Châu, Trung Quốc, một vị khách đặc biệt đã khiến mọi người bật cười.

Đó chính là chú chó cưng lần đầu trải nghiệm đi trên cầu kính trong suốt. Ngay khi đặt chân lên, chú giật mình ngã vật xuống như đang "bám víu lấy sự sống".

Ánh mắt lấm lét nhìn xuống khoảng không chóng mặt bên dưới khiến chú chó càng thêm... buồn cười. Dù được chủ động viên, chú vẫn cố chấp nằm im, quyết không bước thêm. Khán giả xung quanh không nhịn nổi tiếng cười trước dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngộ nghĩnh ấy.

Chó cưng từ chối đi trên cầu kính trong suốt

Thế nhưng, sau vài phút lấy lại bình tĩnh, chú chó dũng cảm đứng dậy, từng bước run rẩy nhưng kiên định tiến về phía trước. Sự thận trọng xen lẫn can đảm này tạo nên một khoảnh khắc vô cùng dễ thương.

Đoạn video không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái, mà còn khiến người xem cảm nhận: đôi khi, cả thú cưng cũng biết sợ... độ cao, và cách chúng vượt qua nỗi sợ lại đáng yêu đến lạ.

