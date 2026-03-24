Không chỉ bắt ve rận, chim Oxpecker còn gây bất ngờ khi tỉ mỉ chăm sóc vùng mắt cho trâu, tạo nên cảnh tượng vừa lạ vừa thú vị.

Giữa thảo nguyên châu Phi, loài chim Oxpecker mang đến một cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi tò mò và thích thú. Được mệnh danh là "bác sĩ" của đồng cỏ, loài chim nhỏ bé này thường đậu trên lưng trâu, bò để tìm và loại bỏ các loại ký sinh trùng. Tuy nhiên, điểm độc đáo nhất lại nằm ở việc chúng len lỏi đến cả vùng mắt – nơi nhạy cảm mà hiếm loài nào dám tiếp cận. Nhìn từ xa, hành động này chẳng khác nào đang "trang điểm" cho những chú trâu với sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc.

Chim Oxpecker - 'bác sĩ' của động vật ở châu Phi

Thực chất, chim Oxpecker đang giúp làm sạch những ký sinh trùng siêu nhỏ ẩn sâu quanh mắt, tai hay mũi của vật chủ. Nhờ đó, các loài động vật lớn giảm nguy cơ viêm nhiễm và luôn giữ được trạng thái khỏe mạnh. Mối quan hệ cộng sinh này vừa thực dụng vừa thú vị, khi một bên có thức ăn còn bên kia được chăm sóc miễn phí. Không cần đến bàn tay con người, thiên nhiên vẫn tự vận hành theo cách tinh tế và đầy bất ngờ. Và chính những khoảnh khắc "kỳ lạ mà hợp lý" như thế này đã khiến thế giới động vật trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Hi