Đang biểu diễn cho tay vào miệng cá sấu thì bất ngờ một đồng nghiệp trượt ngã khiến thanh niên một phen hú vía.

Một chàng trai trẻ đang thực hiện màn xiếc cá sấu, một màn trình diễn "đinh" khiến khán giả nín thở. Anh tự tin đưa bàn tay vào miệng con cá sấu khổng lồ, một hành động đòi hỏi sự dũng cảm tột độ và sự tin tưởng tuyệt đối. Cả không gian dường như lắng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về khoảnh khắc định mệnh ấy.

Chàng trai tá hỏa khi biểu diễn cho tay vào miệng cá sấu

Thế nhưng, đời không như là mơ. Chỉ một tích tắc, một đồng nghiệp bất ngờ trượt ngã, tạo ra một chấn động nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự tập trung cao độ của chàng trai. Đó là khoảnh khắc "tim ngừng đập", khi bàn tay anh chỉ còn cách hàm răng sắc nhọn của con cá sấu một khoảng cách gang tấc.

Khuôn mặt anh biến sắc, đoạn video này thót tim này bỗng chốc mang lại tiếng cười khiến ai nấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

