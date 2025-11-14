Một tình huống dở khóc dở cười khi chàng trai định dùng sáo để giúp trâu thư giãn gặm cỏ, ai ngờ lại khiến 'khán giả đặc biệt' nổi điên!

Trên cánh đồng cỏ thơ mộng, chàng trai trẻ mang theo cây sáo với ý định 'chiều lòng trâu cưng'. Anh ngồi giữa đồng, vừa thổi vừa ngắm chú trâu gặm cỏ, trông y như một khung cảnh đầy chất thơ. Nhưng đời không như mơ - có thể vì âm thanh phát ra không những không du dương, mà còn... chói tai đến mức con trâu giật mình, ngẩng đầu nhìn anh chàng với ánh mắt khó hiểu.

Chàng trai bị trâu đuổi vì thổi sáo quá tệ

Chưa kịp đổi tông, anh chàng nghe tiếng "hộc hộc" phía sau - con trâu đã nổi cơn thịnh nộ, lao tới như tên bắn! Cảnh tượng tiếp theo là chàng trai bỏ chạy tán loạn, tay vẫn cầm cây sáo như vũ khí tự vệ bất đắc dĩ.

Mộc Trà