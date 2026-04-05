Tưởng vớ được chiến lợi phẩm khủng, thanh niên nhanh trí lao người ôm cá khi dây đứt, nhưng cái kết lại khiến ai xem xong cũng tiếc nuối thay.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một thanh niên câu trúng con cá lóc to như "khủng long" khiến ai xem cũng hồi hộp theo từng giây. Khi vừa kéo cá lên gần bờ, chưa kịp ăn mừng thì sợi dây câu bất ngờ đứt ngang, báo hiệu một tình huống "căng như dây đàn". Không chấp nhận mất chiến lợi phẩm, thanh niên lập tức bay người lao tới ôm gọn con cá trong tích tắc, phản xạ nhanh đến mức khiến người xem phải trầm trồ. Tuy nhiên, đời không như là mơ, con cá lóc vùng vẫy dữ dội và trơn tuột đúng chuẩn "cá còn sống là còn hy vọng". Dù đã cố hết sức, anh chàng vẫn bất lực nhìn con cá khủng rơi trở lại ao trong sự tiếc nuối tột độ.

Cả pha xử lý từ hy vọng đến thất vọng diễn ra chỉ trong vài giây nhưng đủ khiến dân mạng vừa cười vừa tiếc thay. Nhiều người hài hước cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói "người tính không bằng cá tính". Có lẽ sau tình huống này, thanh niên sẽ rút kinh nghiệm... buộc dây chắc hơn trước khi nghĩ đến màn bay người cứu cá.

Câu trúng cá lóc 'khủng long' và cái kết đắng

Hi