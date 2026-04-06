Cầu kéo 'cõng' ghe độc lạ ở miền Tây

Những chiếc cầu kéo ở Cà Mau giúp ghe tàu vượt cống đập nhanh chóng khiến nhiều người ví như 'kênh đào Panama' phiên bản miền Tây.

Nhìn qua cứ tưởng là một cây cầu bình thường, nhưng "cầu kéo" ở miền Tây lại vận hành theo cách khiến ai xem cũng phải tròn mắt. Không trụ, không lan can, thứ duy nhất nổi bật là đường ray và tấm ván gỗ đóng vai trò "xe trung chuyển" cho ghe tàu. Người lái chỉ việc tắt máy, ngồi yên chờ đời đưa qua... đúng nghĩa đen. Khi hệ thống khởi động, dây thừng bắt đầu kéo tấm ván tiến về phía phương tiện, nhẹ nhàng nâng ghe lên rồi "cõng" qua đập chỉ trong vài phút. Toàn bộ quá trình diễn ra mượt mà đến mức khiến nhiều người xem video lần đầu cứ tưởng đang xem... phim tua nhanh.

Sự sáng tạo dân dã nhưng hiệu quả này đã tồn tại hàng chục năm, trở thành "trợ thủ đắc lực" cho người dân vùng sông nước. Có người hài hước ví đây là phiên bản "kênh đào Panama" thu nhỏ, nơi tàu bè không cần chờ nước lên xuống mà vẫn vượt chướng ngại ngon lành. Càng xem càng thấy vừa thú vị vừa nể phục trí sáng tạo của người miền Tây. Đúng là ở đâu khó, ở đó có cách giải quyết không ngờ tới. Và đôi khi, những phát minh đơn giản lại khiến cả mạng xã hội phải trầm trồ.

Cầu kéo 'cõng' ghe độc lạ miền Tây

