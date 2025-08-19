Ở nhiều vùng quê sông nước, người dân có một cách câu cá lóc vừa độc đáo vừa thú vị – đó là… dùng vịt!

Nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng đây lại là một bí quyết dân gian đã tồn tại từ lâu. Cá lóc vốn rất tò mò và hay rình mồi, đặc biệt là khi thấy những chuyển động lướt nhẹ trên mặt nước. Vịt thì lại có thói quen bơi thong thả, tạo ra những gợn sóng nhỏ và tiếng động khẽ khàng dưới làn nước. Chính điều đó khiến cá lóc không kiềm được mà bơi lại gần.

Người câu sẽ dùng một cần câu có con vịt để tạo tiếng động làm mồi nhử, tay kia cầm cần câu có mồi thật. Khi vịt kêu và di chuyển, mồi thật cũng lắc lư tự nhiên như một sinh vật đang di chuyển. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, chẳng vội vàng, y như một trò chơi kiên nhẫn giữa con người, con vịt và cá lóc.

Câu cá lóc khủng bằng vịt con

>> Cá lóc dùng khinh công bay từ đồng ruộng ra sông rộng

Thế là với bản tính ăn tạp, cá lóc nhanh chóng tiếp cận và sập bẫy. Nó nhắm vào mồi thật đang di chuyển dưới mặt nước và dính câu. Bằng cách này, cần thủ có thể dễ dàng tóm được những con cá lóc một cách nhanh chóng.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi