Cậu bé nhỏ tuổi bắt chước Ronaldo từ dáng đứng, ánh mắt cho đến từng nhịp thở trước khi sút phạt.

Trên sân bóng làng, một cậu bé khiến cả đám bạn và người xem phải tròn mắt. Từ dáng đứng, tư thế nghiêng người, đến cái nhịp hít thở sâu – tất cả đều giống hệt Cristiano Ronaldo khi chuẩn bị đá phạt. Nhiều người ban đầu nghĩ đây chỉ là trò bắt chước hài hước, nhưng cú sút ngay sau đó mới thật sự khiến ai nấy ngỡ ngàng. Quả bóng bay căng, xoáy, và đi thẳng vào góc lưới như một bàn thắng chuyên nghiệp.

Cậu bé ghi bàn vì đá phạt giống Ronaldo

Video nhanh chóng lan truyền, không chỉ vì sự dễ thương mà còn bởi tinh thần đam mê bóng đá và tài năng tiềm ẩn của cậu bé. Một khoảnh khắc vừa vui vừa truyền cảm hứng – Ronaldo phiên bản nhí nhưng đẳng cấp thì chẳng kém ai!

