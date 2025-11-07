Giữa con đường làng yên ả, người dân bất ngờ bắt gặp cảnh tượng hai con rắn hổ quấn chặt lấy nhau khiến dân tình hứng thú.

Sáng sớm, con đường làng vốn quen thuộc bỗng trở nên náo nhiệt khi người dân phát hiện một cặp rắn hổ to đang quấn lấy nhau giữa lối đi. Ban đầu, nhiều người tưởng chúng đang giao chiến, nhưng nhìn kỹ mới biết đó là "cuộc hẹn hò" đầy mãnh liệt của loài rắn.

Cặp rắn hổ 'hẹn hò' giữa đường làng Đây không phải là màn "đánh nhau" như nhiều người nghĩ, mà là khoảnh khắc giao phối hiếm thấy trong tự nhiên, khiến ai chứng kiến cũng vừa sợ vừa tò mò. Video: Facebook

Hai thân rắn uốn lượn, xoắn chặt vào nhau như trong một điệu múa kỳ lạ của tự nhiên. Dù ai nấy đều có chút rùng mình, nhưng không thể rời mắt khỏi khung cảnh hiếm gặp này. Video nhanh chóng lan truyền vì vừa rợn người vừa hấp dẫn – một minh chứng rằng thiên nhiên luôn ẩn chứa những khoảnh khắc kỳ diệu ngay giữa đời thường.

Mộc Trà