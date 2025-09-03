Để lọt vào mắt xanh của mỹ nhân, hai con rắn đuôi chuông đã lao vào cuộc chiến mà ở đó sức mạnh chính là điểm số tuyệt đối.

Đây là khoảnh khắc ấn tượng khi một cặp rắn đuôi chuông đực được nhìn thấy đang giao chiến để giành tình cảm của một con rắn cái đang chờ đợi gần đó. Đoạn phim cho thấy hai con rắn lục quấn lấy nhau khi chúng tham gia vào một trận chiến thống trị, cạnh tranh để thu hút bạn tình trước mùa giao phối. Cuộc đối đầu diễn ra trên một con đường đất ở một khu vực đồi núi có bụi rậm và sườn đồi có rừng dưới bầu trời trong xanh tại Reyes Peak, California.

Cặp rắn đuôi chuông giao chiến để lấy lòng 'bạn gái'

Rừng Quốc gia Los Padres đã ban hành cảnh báo an toàn, khuyến cáo du khách nên chừa nhiều không gian cho những kẻ săn mồi khi đi bộ đường dài hoặc lái xe gần khu vực này.

Rắn đuôi chuông là một loài rắn độc được biết đến với chiếc chuông đặc trưng ở cuối đuôi, chúng lắc chiếc chuông này để tạo ra âm thanh cảnh báo khi bị đe dọa. Chúng thuộc họ rắn lục và có nguồn gốc chủ yếu ở châu Mỹ. Rắn đuôi chuông thường được tìm thấy ở những môi trường sống khô cằn, nhiều đá hoặc cỏ và sử dụng nọc độc của chúng để làm bất động con mồi như động vật có vú nhỏ, chim và bò sát.

Hi (theo Newsflare)