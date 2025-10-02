Đối diện với chó dữ nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh thi triển màn múa quyền khiến chúng từ hung hăng bỗng chần chừ, dè chừng.

Nếu bạn từng nghĩ chỉ trong phim kiếm hiệp mới có cảnh một mình đấu cả bầy sói, thì video này sẽ khiến bạn đổi ý. Nhân vật chính là một người đàn ông tay không tấc sắt, đứng trước hai con chó dữ đang sủa inh ỏi. Thay vì bỏ chạy, anh ung dung hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu... múa quyền.

Cao thủ múa quyền trấn áp chó dữ Cao thủ múa quyền trấn áp chó dữ. Video: Facebook

Những động tác tay chân vừa dứt khoát, chẳng khác nào một màn biểu diễn võ công giữa đời thường. Hai con chó thì ban đầu hung hăng, nhưng dần dần lại có vẻ chững lại, ngờ vực trước tuyệt chiêu lạ lùng. Người xem không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh tượng như bước ra từ một bộ phim võ hiệp: một bên là võ sư múa quyền, một bên là đối thủ bốn chân.

>> 'Chó dữ' ngừng khẩu chiến khi cổng mở

Video vừa kịch tính vừa vui nhộn, mang đến cảm giác thư giãn tuyệt vời. Nó cũng cho thấy đôi khi, dũng khí và một chút hài hước chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để đối diện với tình huống căng thẳng.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi