Không cần chạm tay, chỉ bằng “sóng Bluetooth võ công”, nam chính phim Ấn Độ vẫn hạ gục đối thủ trong tích tắc.

Điện ảnh Ấn Độ chưa bao giờ khiến người xem thất vọng về độ "ảo diệu" của mình. Trong đoạn phim này, nam chính chỉ cần đứng yên, vận khí vài giây là đối thủ đã... bị hạ như bị sóng điện thoại quét trúng. Không cần ra đòn, không cần đụng tay – chỉ bằng "Bluetooth kungfu", anh hùng của chúng ta đã khiến cả đối thủ phải ngã rạp.

Cảnh đánh nhau bằng 'Bluetooth' trong phim Ấn Độ Cảnh đánh nhau bằng 'Bluetooth' trong phim Ấn Độ. Video: Facebook

Mỗi cú "kích hoạt năng lượng" là một lần khán giả bật cười vì độ sáng tạo không giới hạn. Có người còn đùa rằng: "Đây là cảnh hành động tiết kiệm điện năng nhất thế giới!" Từ ánh mắt, tư thế cho đến nhạc nền – tất cả tạo nên một siêu phẩm vừa nghiêm túc vừa... khó tin. Nhưng chính sự "phi lý đầy nghệ thuật" ấy mới làm nên thương hiệu độc nhất vô nhị của phim hành động Bollywood. Xem xong, ai cũng phải thừa nhận: chỉ có Ấn Độ mới làm được điều này!

