Trong bầu không khí sôi động của trận đấu, thay vì những pha bóng quyết liệt, khán giả lại được chứng kiến một màn câu giờ cực kỳ điêu luyện.

Những cầu thủ trong video không cần đến chiến thuật cao siêu, chỉ với vài động tác lầy lội và hài hước đã khiến cả đội bạn lẫn khán giả bất ngờ. Thủ môn đưa bóng nhẹ nhàng lên cao cho đồng đội của mình đánh đầu trả ngược lại và sau đó ôm gọn quả bóng và nằm xuống sân. Hành động này cứ lặp đi lặp lại khiến đối thủ dù 'cay' nhưng chẳng thể làm gì được.

Cách câu giờ đỉnh cao ở giải bóng đá làng

Khán giả khi xem cảnh này cũng chỉ biết cười trừ, còn đối thủ thì hẳn là rất ức chế. Video không chỉ ghi lại một khoảnh khắc độc đáo, mà còn lan tỏa tinh thần thể thao vui nhộn, đầy tính giải trí.

