Video ghi lại màn nhào lên khỏi mặt nước đầy choáng ngợp của một con cá voi lưng gù, chỉ cách con thuyền vài mét.

Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà thiên nhiên khiến con người phải thốt lên "Không thể tin nổi!". Trong chuyến ngắm cá voi ngoài khơi California, đoàn khách chỉ định quan sát một chú cá voi lưng gù đang thong thả bơi gần thuyền. Nhưng bất ngờ thay, nó liên tục phóng mình lên khỏi mặt nước với sức mạnh và vẻ đẹp khó diễn tả.

Cá voi lưng gù nhào lộn trước mặt du khách

Người quay phim không bỏ lỡ cơ hội, lập tức cho máy bay không người lái bay lên để ghi lại từng khoảnh khắc. Và kết quả là một đoạn video ngoạn mục đến nghẹt thở. Cá voi lao lên không trung chỉ cách con thuyền vài mét, nước bắn tung trắng xóa. Từ trên cao, khung cảnh càng ấn tượng hơn khi nhìn thấy cả chiếc thuyền nhỏ bé cạnh "người khổng lồ đại dương".

Hi (Theo Newsflare)