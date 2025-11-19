Cơn mưa lớn khiến căn nhà bị ngập nước, và bất ngờ hơn - hai “em cá trê mập ú” đã tranh thủ bơi thẳng vào nhà để trú mưa.

Sau một ngày dài đi làm vất vả, chàng trai chỉ mong về nhà để nghỉ ngơi, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy... hai con cá trê mập ú đang bơi tung tăng ngay giữa phòng. Hóa ra cơn mưa lớn đã khiến nước dâng lên, vô tình mở "đường cao tốc" cho hai vị khách không mời mà tới này ghé thăm.

Cá trê vào nhà dân trú mưa

Anh chàng chỉ biết đứng hình vài giây, vừa ngạc nhiên, vừa bật cười vì tình huống quá oái oăm. Cá trê thì vẫn vô tư quẫy nước như thể đây là hồ bơi riêng của mình. Còn chủ nhà thì sau một lúc cũng thầm nghĩ 'ngon ngon' vì bữa ăn lại thêm món mới.

Mộc Trà