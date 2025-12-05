Cá rô thất bại khi vượt 'long môn'

Trong cơn mưa, hai con cá rô quyết chí rời ao, mong vượt 'long môn' để tìm vùng nước mới, nhưng đời không như mơ.

Trong truyền thuyết tiên hiệp, cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng đã trở thành huyền thoại lưu truyền muôn đời. Và trong một góc ao nhỏ giữa trần thế, có hai con cá rô cũng mang trong mình khát vọng 'phi thăng độ kiếp', quyết tâm rời bỏ thủy vực cũ để tìm miền nước mới mênh mông hơn.

Thế nhưng đời không như truyền thuyết. Bờ ao quá dốc, đất trơn trượt, còn cặp 'tu sĩ nửa mùa' này thì thân hình ngắn ngủn, nhảy chưa được bao xa đã bắt đầu... tuột lại. Chưa đầy một khắc, cả hai đã phi thăng theo chiều ngược: rơi tòm trở lại ao, hóa giải toàn bộ chí lớn chỉ trong nháy mắt.

