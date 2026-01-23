Cá lóc lao lên mặt nước tấn công chó để bảo vệ con

Đừng coi thường cá lóc, nhất là khi trước mặt nó là… đàn con và phía bên kia là một chú chó tò mò quá mức cần thiết.

Đoạn video ghi lại ở Châu Đốc, An Giang khiến người xem vừa bất ngờ vừa buồn cười vì màn đối đầu không ai ngờ tới.

Một chú chó với bản tính hiếu động tò mò tiến lại gần vùng nước nông, nơi cá lóc mẹ đang canh giữ đàn con bé xíu. Tưởng đâu chỉ là màn ngó nghiêng cho vui, ai ngờ cá lóc mẹ lập tức bật chế độ bảo vệ, lao thẳng lên mặt nước tấn công không hề do dự. Chú chó chắc cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy dưới nước bỗng có "thứ gì đó" rất dữ. Mỗi lần chó ló đầu lại gần là mỗi lần cá lóc mẹ xông lên như tên bắn, quyết không cho xâm phạm lãnh thổ.

Cá lóc lao lên mặt nước tấn công chó

Nhìn cảnh cá nhỏ mà khí thế lớn, ai cũng phải nể bản năng làm mẹ của loài cá này. Không cần gầm gừ hay sủa vang, cá lóc mẹ chỉ cần hành động là đủ nói lên tất cả. Khoảnh khắc hoang dã, chân thực này đúng kiểu không hề dàn dựng mà vẫn kịch tính như phim tài liệu. Và bài học rút ra cho chú chó là: đừng đùa với mẹ bỉm, dù mẹ đó sống dưới nước.

Mộc Trà (Theo Newsflare)