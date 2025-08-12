Cá cung thủ bắn nước hạ con mồi trên không

Chúng là một loại cá đặc biệt có khả năng phun nước để hạ gục con mồi trên không ở khoảng cách 2m và nhận diện mặt người.

Đoạn video ghi lại cảnh một loài cá độc đáo sử dụng nước như một vũ khí săn mồi. Hình ảnh mở đầu cho thấy một con cá nhỏ bơi lội dưới mặt nước, gần những cọc gỗ phủ đầy hàu. Từ dưới mặt nước, nó ngắm bắn con mồi đang ở trên cọc. Bất ngờ, một tia nước mạnh mẽ được bắn ra, hạ gục con mồi khiến nó rơi xuống. Đây chính là cách săn mồi độc đáo của loài cá này, hay còn gọi là cá cung thủ hay cá mang hổ.

Kỹ năng này của cá cung thủ vô cùng điêu luyện, chúng có thể bắn trúng con mồi ở khoảng cách xa mà không cần đến gần. Điều này cho phép chúng bắt mồi một cách an toàn và hiệu quả. Con cá bắn ra một dòng nước mạnh từ miệng, nhắm thẳng vào con mồi. Lực bắn chính xác đến mức con mồi bị bắn rơi xuống nước và trở thành bữa ăn của nó.

Khi con mồi đã rơi xuống, con cá nhanh chóng bơi đến để ăn thịt. Những con cá cung thủ khác cũng có mặt ở đó, tham gia vào cuộc săn. Chúng hợp sức với nhau để bắt mồi, tạo nên một cảnh tượng săn mồi đầy kịch tính. Kỹ năng bắn nước điêu luyện này giúp cá cung thủ trở thành một trong những loài cá săn mồi thông minh nhất.

