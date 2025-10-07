Bướm hướng dẫn cá chép vượt vũ môn

Thấy con cá chép nhảy mãi không qua được rào chắn bằng đá, con bướm liền đáp xuống 'hướng dẫn' giúp cá chép vượt vũ môn.

Video cho thấy một con cá chép dưới suối liên tục cố gắng nhảy qua một gờ đá, nhưng liên tiếp thất bại. Sau một lần rơi xuống nước, thay vì nhảy lại ngay lập tức, nó dừng lại dưới mặt nước như thể đang điều chỉnh nhịp điệu. Đúng lúc đó, một con bướm lặng lẽ đáp xuống gờ đá, vỗ cánh nhẹ nhàng như để khích lệ con cá. Giây tiếp theo, con cá chép thu hết sức lực, nhảy mạnh về phía con bướm, thành công vượt qua gờ đá và bơi ngược dòng với một cái vẫy đuôi.

Bướm hướng dẫn cá chép 'vượt ngục' Video được một người phụ nữ ghi lại tại bên bờ suối ở Nghi Tân, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Người phụ nữ quay cảnh này cho biết: 'Con cá chép này thực sự đã cố gắng rất lâu, nó vẫn kiên trì. Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Điều khiến tôi kinh ngạc là khi con cá chép dường như lạc lối sau nhiều lần thất bại, sự xuất hiện đột ngột của một con bướm dường như đã giúp nó thành công. Thiên nhiên quả thực là kỳ diệu'.

Hi (Theo Newsflare)