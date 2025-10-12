Cuộc chạm trán định mệnh giữa hai 'chiến thần bốn chân' tưởng đâu sẽ là trận đấu nảy lửa, ai ngờ lại kết thúc bằng cú quay xe thần tốc.

Mở đầu video, chú Becgie oai phong hiên ngang đối đầu với pitbull, ánh mắt toát lên vẻ 'ta đây là trùm xóm này!'. Bên kia, chú Pitbull cơ bắp cuồn cuộn chỉ đứng im, khẽ gầm nhẹ nhưng đủ khiến không khí căng như dây đàn. Hai bên gầm gừ nhau trong vài giây, tưởng chừng sắp có 'trận thư hùng thế kỷ'. Rồi... Becgie bỗng im bặt, liếc nhẹ một cái, quay đầu chạy như có gắn động cơ.

Becgie quay xe khi đối đầu pitbull

Cộng đồng mạng thì bàng hoàng, ngơ ngác: 'Ủa, thế là xong à?'. Pitbull nhanh chóng đuổi theo, mặt bình thản kiểu: 'Anh chỉ đánh kẻ chạy đi'. Một pha xử lý đi vào lòng đất của Becgie khiến mạng xã hội dậy sóng vì quá đáng yêu và... thật như cuộc đời. Đúng là trong thế giới loài chó, không phải ai to tiếng hơn là thắng đôi khi, biết khi nào nên chạy cũng là một dạng khôn ngoan đấy chứ!

